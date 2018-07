Meda: i Mondiali di calcio e le previsioni della gatta Bridget (che ha detto Francia e Belgio) È nera, giovanissima e un istinto naturale per il calcio: tanto da prevedere i risultati dei Mondiali. O almeno, ad appoggiare la zampa su una squadra. Poi sta a chi la guarda capire cosa intenda: la storia di Bridget, gattina di Meda.

Bridget è tornata sul pezzo già da giovedì sera, affidando alla Rete i suoi pronostici per i quarti dei Mondiali di Russia 2018: prima Uruguay-Francia, poi Belgio-Brasile. E ha detto Francia e Belgio. Ma chi è Bridget? È un gatto, nero, che vive a Meda e che fa giocare alla Brianza (e all’Italia, perché no) il suo campionato iridato. Per trovarla le coordinate sono semplici: Instagram e l’account Bridget_the_blacked_cat.

Mondiali 2018 il pronostico di Uruguay-Francia di Bridget a Meda

“Nata il 15 di agosto 2017 a Casnigo, gatto bipolare: odio tutti. No, non è vero. Vi amo”, recita la bio social. Una attitudine molto felina. Bridget su Instagram viaggia verso i 9mila followers ed era già famosa prima dei Mondiali grazie a centinaia di like per ogni foto postata. Ma Russia 2018 l’ha fatta diventare una piccola star: “Follower da Stati Uniti, Argentina, Gran Bretagna, Spagna, Giappone, Russia, Canada guardano verso la Brianza prima del fischio d’inizio”, fa sapere.

“Si sa, un gatto nero non lascia spazio a neutralità: o lo temi perché porta sfortuna o lo adori come talismano portafortuna. Dunque, quale miglior occasione dei Mondiali di calcio per far sorridere o tremare amici di tutto il mondo con pronostici di un gatto nero?”.

E così ecco i video-pronostici: i nomi (o le bandiere) delle sfidanti appoggiati su un divano e Bridget inquadrata mentre elegantemente si avvicina a uno o all’altro cartellino.

“Se il nome della squadra che tocco con la zampina sarà quella a passare il turno o verrà eliminata è ormai una sfida tra ottimisti e pessimisti; tuttavia ’favorite’ a lingua spagnola come Argentina, Messico, Colombia e Spagna sul volo di ritorno verso casa, un’idea se la devono essere fatta”, fa sapere la gatta attraverso il suo account.

Bridget vive a Meda da dieci mesi, da quando è stata adottata da Clizia e Marco: “Sono nata a Casnigo, un piccolo Comune della Val Seriana. Sono stata adottata a 3 settimane di vita e insieme alla mia nuova famiglia mi sono trasferita in Brianza. Con il nome Bridget è cominciata la mia nuova vita medese. Ora ho già 10 mesi, il pelo grigio e occhi azzurri di ieri hanno lasciato spazio al pelo nero ed occhi gialli di oggi”.

I suoi sono pronostici o contro-pronostici? Quel che è certo è che, comunque la si voglia vedere, Bridget non sbaglia mai. E su Instagram ci sono tanti tifosi da tutto il mondo che la seguono per vedere l’effetto che fa.

