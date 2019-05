Meda: arrestato prima del colpo in farmacia, è l’autore di almeno altre cinque rapine È stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina aggravata alla farmacia di Meda. Ed è stato riconosciuto colpevole di altri cinque colpi commessi nell’ultimo mese.

Forse non si sarebbe aspettato l’arrivo dei carabinieri ancora prima del colpo, ma è stato proprio l’atteggiamento a tradire un operaio di 47 anni di fronte ai militari impegnati in un controllo programma alla farmacia comunale di via Indipendenza a Meda. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello da cucina di circa venti centimetri e arrestato in flagranza per tentata rapina aggravata dai carabinieri di Seregno e Meda. Ed è risultato l’autore di almeno altre cinque rapine sempre in farmacie della Brianza e Milano nell’ultimo mese.

Dalla perquisizione dell’auto e dell’abitazione infatti sono emersi degli indumenti e la mascherina da muratore indossati duranti i colpi, riscontri ritenuti inconfutabili. Sarebbe responsabile di rapine a Desio il 23 aprile, Cesano Maderno il 7 maggio, Seregno il 15 e 21 maggio e Milano Affori il 20 maggio.

(Foto by Cristina Marzorati)

(Foto by Cristina Marzorati)

