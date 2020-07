Meda, anche i vigili del fuoco per soccorrere due donne coinvolte in un incidente Incidente tra un’auto e un furgone a Meda, due donne soccorse. Sul posto anche i vigili del fuoco che sono intevenuti per aiutare a estrarre la conducente rimasta intrappolata.

È stato necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco a Meda per soccorrere due donne coinvolte in un incidente con la loro auto. È successo in via delle Cave una manciata di minuti prima delle 14 del 2 luglio e fortunatamente le condizioni dell’auto non corrispondono alla gravità dei feriti. Le donne, 23 e 44 anni, sono rimaste coinvolte in un tamponamento con un furgone. La Renault su cui viaggiavano è entrata in contatto col cassone del furgone dalla parte del passeggero, andando poi a finire la sua corsa contro un muro. La conducente è rimasta intrappolata e i soccorritori l’hanno estratta con l’ausilio dei vigili del fuoco. Ferite lievi per lei, trasporto in codice giallo per la passeggera che ha subito il colpo dell’impatto.

Sul posto due ambulanze da Cesano Maderno e Misinto, l’automedica e la polizia locale che ha chiuso al traffico la strada per il tempo dei soccorsi.

