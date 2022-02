McDonald’s ancora con Banco Alimentare per chi è in difficoltà con 275 pasti caldi a settimana Torna con la seconda edizione il progetto “Sempre aperti a donare” che coinvolge i McDonald’s della Brianza per donare 275 pasti caldi a settimana ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà.

Un progetto che coinvolge i McDonald’s della Brianza per donare 275 pasti caldi a settimana ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà. È la seconda edizione di “Sempre aperti a donare”, che l’anno passato era partito con l’obiettivo di 100.000 pasti caldi da donare in collaborazione con Banco Alimentare.

I ristoranti McDonald’s di Monza in viale Lombardia, Concorezzo in viale Monza, Desio in via Milano angolo via delle Rose, Biassono in via Cesana e Verano Brianza in viale Comasina saranno coinvolti da vicino nel progetto: i team di lavoro si occuperanno della preparazione dei pasti, ritirati e poi distribuiti a Cooperativa Sociale Fraternità Capitanio Onlus, San Vincenzo Frassati Asilo Notturno e Caritas Parrocchiale di San Giovanni Battista, convenzionati con Banco Alimentare della Lombardia, Parrocchia Santi Nazaro e Celso, convenzionata con la Caritas di Verano e Banco di Solidarietà di Biassono.

Nella provincia di Monza McDonald’s conta 13 ristoranti, le donazioni fanno parte di Sempre aperti a donare proposta da McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare e che rilancia con 150mila pasti donati in 150 comuni italiani entro la fine di marzo 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA