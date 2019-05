Maxi tamponamento sulla Milano-Meda a Lentate sul Seveso: un’auto si incastra sotto quella davanti - FOTO FOTO - Maxi tamponamento sulla Milano-Meda all’altezza di Lentate sul Seveso nella mattina di martedì 21 maggio. Un’auto si è incastrata sotto quella che precedeva.

Maxi tamponamento sulla Milano-Meda all’altezza di Lentate sul Seveso, in direzione Milano, nella mattina di martedì 21 maggio. Una decina di minuti prima delle 8, quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente che ha causato molti danni, ma per fortuna nessuna grave conseguenza alle persone. Secondo una prima ricostruzione il tamponamento a catena sarebbe stato provocato da un veicolo fermo sulla corsia di sorpasso a causa di una avaria per un totale di quattro veicoli coinvolti: uno si è incastrato sotto il suv che precedeva, sollevandolo con il cofano a fare da leva.

GUARDA le FOTO

Sul posto i vigili del fuoco di Seregno e Lazzate, i soccorsi e le forze dell’ordine. Il bilancio alla fine dice quattro feriti soccorsi in codice verde. Inevitabili le ripercussioni sul traffico nell’orario di punta.

Incidente Milano Meda Lentate sul Seveso

(Foto by Cristina Marzorati)

© RIPRODUZIONE RISERVATA