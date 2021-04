Maurizio Vandelli al centro di Besana per la vaccinazione anti Covid-19 Al centro vaccinale anti Covid-19 di Besana è arrivato anche Maurizio Vandelli, storica voce degli Equipe 84.

“Guardate chi c’è a vaccinarsi! Se non lo conoscete vi do un indizio: Seduto in quel caffè, io non pensavo a teeeeee...”. Selfie con occhiali da sole e sorriso celato dietro la mascherina, postato dal sindaco besanese Emanuele Pozzoli in compagnia di Maurizio Vandelli. “Il Principe”, storica voce degli Equipe 84 ma anche cantante di progetti solisti, è di origine modenese ma vive in Brianza. Martedì 20 aprile era pronto alla vaccinazione anti Covid-19 presso l’hub allestito al palazzetto dello sport di Besana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA