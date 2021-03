Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Marzo donna” a Vimercate: teatro, musica e impegno civile Torna la rassegna, prevalentemente online, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate in collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio. Il calendario sul sito web del Comune.

Torna anche quest’anno la rassegna “Marzo donna” a Vimercate con un ricco programma di iniziative che si svolgeranno prevalentemente online e con alcuni eventi in presenza nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore. Si spazierà dal teatro alla musica, alla letteratura, all’arte visiva, all’impegno civile. La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate in collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio.

In questi giorni si può vistare la mostra “Tracce rosse. Percorsi femminili attraverso l’arte” organizzato dal comitato Marzo donna con un catalogo di quadri delle artiste locali consultabile sul sito del Comune. La sezione vimercatese dell’Anpi propone “Libere sempre” un video ideato e prodotto dal Coordinamento donne Anpi dedicato alle donne partigiane che ogni giorno hanno mosso passione e amore. È una testimonianza di determinazione, coraggio, lotta per i diritti di tutte contro l’indifferenza, i soprusi, la violenza. Il filmato è visibile sul sito comunale. Molti altri appuntamenti da remoto o in presenza sono stati messi a calendario fino alla fine di marzo e molti dettagli sul programma completo sono visionabili sulla pagina web del municipio.

