Marito e moglie investiti in via Pavoni a Monza, coppia in ospedale Marito e moglie investiti nel pomeriggio di venerdì a Monza, in via Pavoni all’incrocio con via Artigianelli. Rimasti entrambi a terra, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale.

Marito e moglie investiti nel pomeriggio di venerdì a Monza, in via Pavoni all’incrocio con via Artigianelli. L’allarme scattato intorno alle 17.45. I due pedoni, 58 e 79 anni e residenti a Sesto San Giovanni, sono stati investiti da una Peugeot guidata da un uomo residente a Monza che giunto da via Artigianelli ha svoltato verso piazza Diaz.

La coppia stava attraversando via Pavoni: rimasti entrambi a terra, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.Sul posto una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi e un’altra impegnata in servizio di viabilità.

