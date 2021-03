Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Maria Bianca e Mario, una vita insieme a Sovico: «Il Covid se li è portati via in una settimana» Originari di Monza vivevano nel paese brianzolo da trent’anni, La figlia: «Erano sposati dal 1968 e se ne sono andati insieme. Noi figli vogliamo pensare a loro due uniti, anche ora, questa è la nostra consolazione».

Una coppia speciale, legata da un amore fortissimo. Mario chiamava Maria Bianca “la mia sposa” e per lei lui era il suo “Caranda”. Sempre insieme, innamorati della vita, della bellezza, della famiglia. «Erano sposati dal 1968 e se ne sono andati insieme, nel giro di una settimana, per colpa del Covid. Noi figli vogliamo pensare a loro due uniti, anche ora, questa è la nostra consolazione».

Sono le parole di Laura, una dei figli di Mario Carandini, 83, e Maria Bianca Facini, 78 anni, coppia di sovicesi al quali il Covid non ha purtroppo lasciato scampo. Si sono amati per tutta una vita ed il destino, segnato da una drammatica vicissitudine, ha voluto che terminassero la loro esistenza terrena insieme. Un legame indissolubile e speciale, il loro. Se ne sono andati a poche ore di distanza l’uno dall’altra, dopo il ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza.

Originari di Monza, da trent’anni vivevano a Sovico, dove hanno lasciato un ricordo indelebile di amore, buon cuore e solarità. La loro dipartita ha lasciato sgomenta l’intera comunità che nel fine settimana scorso ha appreso incredula la triste notizia. Chiunque abbia sfiorato il loro sguardo o abbia avuto la fortuna di conoscerli, ha solo parole belle, di stima ed affetto per due persone straordinarie che hanno dispensato amore e serenità anche nell’ambito associazionistico.

Mario Carandini, in pensione dopo aver lavorato nel settore farmaceutico, amava la pesca, le bocce. Da sempre vicino alla Gerardiana di Monza, a Sovico si è fatto apprezzare all’associazione Pescatori, alla bocciofila e all’associazione L’Albero. La moglie, ex insegnante a Monza, ha conquistato tutti con la dolcezza e la gentilezza. Positivi al Coronavirus, sono stati ricoverati all’ospedale San Gerardo di Monza dove, purtroppo, sono deceduti.

Profondo il cordoglio a Sovico, numerosi i messaggi di stima ed affetto giunti alla famiglia Carandini per la perdita di due persone per bene, gioiose e generose. «Mario era un moderno “buon samaritano”- ricorda Giuliana Corti, vicina di casa - era una persona estremamente umana che sapeva donare affetto e conforto. Bianca Maria era la compagna perfetta, dolce, discreta, cordiale. La loro è stata una storia d’amore da film. Ora, da lassù, continueranno insieme ad esserci vicino in un’altra dimensione». I funerali dei coniugi Carandini si terranno sabato 20 marzo, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Sovico.

