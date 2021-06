Marco Merlini rompe gli indugi, si candida sindaco con Progetto Vedano È medico e ha 56 anni: «Veniamo da un periodo di emergenza sanitaria, che ho vissuto attraverso la mia professione. Mai come ora è fondamentale tradurre idee lungimiranti in concrete scelte per far fronte ad esigenze rimaste per troppo tempo insoddisfatte ed inevase»

Marco Merlini si candida alla carica di Sindaco alle elezioni Comunali del prossimo autunno. A settembre presenterà la squadra di Progetto Vedano, lista civica che vuole “dare un segnale di rottura rispetto alla gestione comunale precedente”.

“Questa decisione nasce e si sviluppa attraverso un percorso intrapreso anni fa -spiega il candidato- Una scelta che coniuga allo stesso tempo il mio senso di appartenenza e riconoscenza a questo paese, con la speranza di regalargli un futuro all’insegna della crescita, dello sviluppo e della fiducia. Veniamo da un periodo di emergenza sanitaria, che ho vissuto attraverso la mia professione di medico. Professione che regolarmente svolgo e che continuerò a svolgere. Mai come ora è fondamentale tradurre idee lungimiranti in concrete scelte per far fronte ad esigenze rimaste per troppo tempo insoddisfatte ed inevase. Lavoriamo in sinergia, con decisione e passione, per una Vedano da vivere”.

Merlini, nato e cresciuto a Vedano, 56 anni, sposato e con 3 figli, è medico di famiglia dal 1998. È impegnato in ambito sportivo e sociale. Nel 1990 entra per la prima volta in Consiglio Comunale.

“Prendo un preciso impegno verso il paese e i miei concittadini -dice Merlini- Vogliamo dare nuova luce vitale al territorio che tutti amiamo e che per 15 anni è stato anestetizzato da programmi stantii e promesse mai realizzate”

© RIPRODUZIONE RISERVATA