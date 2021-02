Manutenzione del verde in tre lotti ad Albiate: intervento da 135mila euro La giunta comunale ha approvato le proposte progettuali definitive affidando all’agronomo Ernesto Mistrangelo l’incarico tecnico per la predisposizione degli interventi. Il dettaglio dei tre lotti.

Manutenzione straordinaria del verde comunale, tre lotti d’intervento per oltre 130mila euro di spesa. La giunta comunale di Albiate ha approvato le proposte progettuali definitive affidando all’agronomo Ernesto Mistrangelo l’incarico tecnico per la predisposizione degli interventi.

Nello specifico, il primo lotto interessa la manutenzione straordinaria dell’area boscata compresa tra via Roma e via Costa Corta, estendendo l’intervento anche alle aree di laterali di via Malpensata/Castello, il secondo lotto riguarderà invece le alberature presenti nel parco comunale di villa Campello e viale Salvadori, comprendendo anche l’area di parcheggio esterna al parco Campello su via Dante, tenendo conto dell’indagine resistografica effettuata su 30 tigli di viale Salvadori e delle risultanze del Pullig Test effettuato su 13 alberature del parco di villa Campello.

Il terzo lotto, infine, prevede la manutenzione straordinaria delle alberature presenti in diverse aree a verde pubblico sul territorio comunale. Già confermati gli stanziamenti nel bilancio 2021 per una previsione di spesa complessiva di 135.550 euro.

