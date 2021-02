Manutenzione cimiteri, il Comune di Vimercate prova con la manifestazione di interesse Nessuna offerta, qualche settimana fa, a una gara d’appalto a inviti con cinque cooperative coinvolte. L’incarico sarebbe per un anno e mezzo, a disposizione 200mila euro. Candidature entro il 3 marzo.

Il Comune di Vimercate si gioca la carta della manifestazione d’interesse pubblico per trovare una cooperativa interessata a fare la manutenzione ordinaria dei quattro cimiteri della città. Infatti, qualche settimana fa, l’amministrazione aveva provato la strada della gara d’appalto ad invito, ma scaduti i termini nessuna delle cinque cooperative coinvolte in questo bando, aveva poi formalizzato ufficialmente un’offerta.

Ora la giunta Sartini tenta di capire se esista qualche società interessata ad assumersi questo incarico per il prossimo anno e mezzo ovvero dal 1° aprile 2021 al 31 ottobre 2022 mettendo a disposizione oltre 200mila euro. Le candidature dovranno essere presentate entro il prossimo 3 marzo a mezzogiorno attraverso il sistema Sintel.

Successivamente, a fronte della presentazione di aziende interessate alle opere inumazione, per l’esumazione delle salme e la manutenzione ordinaria dei cimiteri di Vimercate, Velasca, Ruginello e Oreno verrà bandita una gara a invito con un massimo di cinque partecipanti. Se gli aderenti alla manifestazione di interesse dovessero essere più di cinque per la gara ad invito si procederà al sorteggio delle aziende aventi diritto a concorrere per ottenere l’incarico per i prossimi 18 mesi.

