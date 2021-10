Mancano candidati per il direttivo e per gestire il bar: il centro anziani di Renate rischia la chiusura Il centro anziani di Renate rischia la chiusura perché mancano candidature per il direttivo dell’associazione e un gestore per il bar.

Il centro anziani di via Tripoli a Renate rischia la chiusura. Mancano sia i candidati per il rinnovo del direttivo sia i volontari per la gestione del bar. L’argomento verrà discusso lunedì 8 novembre nell’assemblea convocata in sede alle 14.30 e aperta a tutta la cittadinanza. «Se non si fa avanti nessuno non abbiamo scelta – ha spiegato il vicepresidente uscente Celso Colombo – I membri del direttivo attuale sono decaduti e non si ripresentano, per il servizio bar abbiamo un’unica volontaria che non può coprire da sola tutti i turni». Il centro anziani ha sofferto particolarmente le conseguenze della pandemia: se prima del Covid i soci erano 330 adesso si arriva appena a 81 iscritti.

«Da un paio di settimane abbiamo riaperto il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30 - ha aggiunto Colombo – Le persone però non vengono più come prima, il centro è quasi vuoto».

