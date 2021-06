Maltrattamenti in famiglia, la Squadra Mobile di Monza arresta un 55enne: «Si sono protratti per diversi anni» Ordine di custodia cautelare per l’uomo, italiano, misura emessa dal Gip del Tribunale di Monza su richiesta della Procura dopo investigazioni condotte dalla polizia sulla base di denunce prestate dalla moglie separata dell’uomo.

Sarebbe responsabile di «maltrattamenti in famiglia protrattisi per diversi anni» un uomo italiano di 55 anni che la Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza ha tratto in arresto sabato 26 maggio. L’uomo è stato colpito da una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura di Monza, a seguito - specificano dalla Questura - «di una attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile sulla base di denunce presentate dalla moglie separata dell’arrestato, anch’essa cittadina italiana di 42 anni».

