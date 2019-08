Maltempo su Monza e Brianza: vento forte, black out e (altri) alberi caduti. Danni a Villasanta e Arcore- FOTO FOTO - Temporale con pioggia e vento forte su Monza e Brianza nella giornata di venerdì 2 agosto. La pioggia attesa per le 14 è arrivata puntuale, disagi segnalati in tutta la provincia tra alberi caduti e black out.

Temporale con pioggia e vento forte su Monza e Brianza nella giornata di venerdì 2 agosto. La pioggia attesa per le 14 è arrivata puntuale annunciata da un cielo che in pochi minuti si è fatto scuro e soprattutto dalle raffiche di vento. Disagi segnalati in tutta la provincia.

Nella zona di Arcore e Lesmo sono numerose le segnalazioni di black out, intermittenti o anche prolungati.

Diversi gli alberi caduti a causa del vento, che a Seregno ha anche fatto registrare in record. Un fenomeno ormai frequente a ogni episodio di maltempo. A Monza nella zona di via Regina Margherita e poi al confine con Villasanta in viale Santa Anastasia, di fronte all’azienda Rovagnati.

Maltempo 2 agosto 2019 seregno

(Foto by Edoardo Terraneo)

A Desio un albero si è accasciato davanti all’ospedale, per fortuna sull’aiuola della rotatoria, un altro invece è caduto a Seregno in via Cadore ingombrando la carreggiata: ha sfiorato alcune auto. Strada chiusa al traffico, polizia locale e vigili del fuoco in posto. Una raffica da record, come ha spiegato il sindaco Alberto Rossi.

“Poco prima delle 14 si è registrata la più alta raffica di vento a Seregno da vent’anni a questa parte: 96,6 km orari. Un grande grazie alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e anche alla Protezione Civile, che con più squadre sono usciti immediatamente”, ha detto.

Maltempo 2 agosto 2019 seregno

(Foto by Edoardo Terraneo)

Danni causati dal vento anche a Villasanta. Qui un principio di tromba d’aria ha scoperchiato mezzo tetto della palazzina di via Vittorio Veneto, dove è aperta la Coop e alcune lamiere sono letteralmente volate e precipitate a terra da un’altezza di 15 metri.

Villasanta danni coop e comune causati dal vento

(Foto by Michele Boni)

Fortunatamente al momento della caduta dei pezzi di tetto nessuno passava nella strada sottostante. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che isolato la zona e poi l’hanno messa in sicurezza. Alcune lamiere sono finite sulla piazza Martiri della Libertà a pochi passi dall’ingresso del palazzo comunale.



Il passaggio su Arcore invece ha causato danni all’area feste di Monte Rosa dove da giovedì sera il testimone è passato alla Lega. Il vento forte ha ribaltato tutti i gazebo e danneggiato l’area ristorazione.

Vimercate, che in via precauzionale aveva chiuso giardini e parchi pubblici, ha contato gli alberi caduti in via Galbussera, via Kennedy (a Velasca) e in via Mascagni. In azione Protezione Civile e tecnici comunali.





A Giussano in via Martiri di Belfiore una parte di ponteggio è caduta sulla strada. Anche in questo caso il traffico è stato interrotto per l’intervento dei soccorsi.

La perturbazione dovrebbe risolversi nel pomeriggio di venerdì, per lasciare spazio a un fine settimana di sole.

