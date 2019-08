Maltempo su Monza, crolla una pianta in via Volta: feriti una mamma con i due figli, balconi distrutti

L’albero crollato in via Volta a Monza (Foto by Foto Edoardo Terraneo)

Breve ma violenta ondata di maltempo su Monza e Brianza. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 agosto forti raffiche di vento e una pioggia violenta hanno flagellato per alcuni minuti la Provincia monzese. A Monza un grosso pino, per la furia del vento, è crollato in via Volta. Nella caduta, la pianta ha colpito l’edificio posto di fronte al giardino dove si trovava, abbattendo tre balconi. Feriti tre passanti, una mamma con i due figli minorenni, un maschio di 11 anni e la femmina di 13. Proprio quest’ultima ha riportato le conseguenze più gravi: un trauma cranico causato da un calcinaccio che l’ha colpita in testa. Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza. I tre si trovavano a camminare, sotto il nubifragio, sul tratto di marciapiede dove è crollata la pianta. Hanno riportato diverse fratture ma non sono in pericolo di vita. Ora i vigili del fuoco stanno provvedendo a rimuovere la pianta, che ha occupato tutta la carreggiata causando la chiusura al traffico, e soprattutto mettendo in sicurezza i balconi pericolanti. parte delle abitazioni interessate dai cedimenti è stata dichiarata momentaneamente inagibile.

