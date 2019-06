radaelli Monza Maltempo via Philips (Foto by Fabrizio Radaelli)

Maltempo, nubifragio allaga Monza: caduti più di 100 millimetri di pioggia, la situazione - FOTO FOTO - Sono caduti fino a 107 millimetri di pioggia a Monza durante il violento temporale che dalle 8.30 di sabato 22 giugno ha investito la Brianza. La situazione nel pomeriggio.

Sono caduti fino a 107 millimetri di pioggia a Monza durante il violento temporale che dalle 8.30 di sabato 22 giugno ha investito la Brianza. Sono i numeri della Protezione civile in campo da subito con nove squadre insieme alle forze dell’ordine. I 107 mm sono stati registrati in via Sgambati, insieme ai 104 mm della centralina Monza Parco.

Ne hanno fatto le spese i tombini e i sottopassi. Nella zona di via Borgazzi un collettore è saltato e ha trasformato la strada in un fiume. Nel pomeriggio ancora segnalati e monitorati diversi allagamenti, tra cui il sottopasso di via Libertà. In corso operazioni di svuotamento compatibilmente con la capacità di ricevere delle condutture fognarie. Chiusa invece via Asiago.



Qualche problema con la distribuzione dell’energia elettrica nella zona di via Boito con squadre Enel al lavoro per ripristinare il servizio.

