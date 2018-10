Maltempo a Monza e in Brianza: lunedì raddoppiate le chiamate al numero unico 112 FOTO Il maltempo - Nel lunedì spazzato dal maltempo sono state 733 chiamate complessive su Monza e in Brianza alla Centrale Unica di Risposta del 112, il doppio della media giornaliera. La maggioranza ha riguardato i vigili del fuoco. Triplicate in Lombardia.

I numeri: 733 chiamate complessive su Monza e in Brianza, il doppio della media giornaliera. Quasi 12mila le chiamate alla centrale del 112 di Varese che serve anche la Brianza, Lecco, Como, Bergamo contro una media giornaliera di 4.100 emergenze.

È stato un lunedì eccezionale non solo dal punto di vista atmosferico con nubifragi e fortissime raffiche di vento: il 29 ottobre è stata una giornata di superlavoro per le Centrali Uniche di Risposta del 112, che - secondo quanto comunicato da Areu - hanno ricevuto complessivamente 33.205 telefonate, rispetto a una media giornaliera di circa 13mila. Il numero maggiore di chiamate, in Lombardia come in Brianza, ha riguardato i vigili del fuoco.

Nel dettaglio la centrale di Varese ha ricevuto 11.624 chiamate, 12.162 chiamate quella di Brescia, 9.419 a Milano, che serve tutto l’hinterland.

Sulla Lombardia martedì il tempo è migliorato anche se per mercoledì e giovedì è attesa di nuovo la pioggia con presenza ancora di vento, pur non violento come lunedì.

Areu sottolinea che oggi la risposta è sempre garantita dal 112 che, in caso non riuscisse a rispondere, richiama sempre.

Per quanto riguarda le Sale Operative 118 di Milano, Bergamo, Pavia e Como, non si sono registrate particolari criticità: “Gli unici problemi hanno riguardato la logistica: i mezzi di soccorso in diversi casi hanno faticato a raggiungere il posto degli eventi per le difficoltà viabilistiche e il traffico congestionato”, spiega la nota dell’Agenzia regionale.

