(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Web. Associazione genitori Macherio alcuni dei fondatori (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Macherio, nasce l’associazione genitori della scuola Rodari: «L’obiettivo è promuovere il diritto allo studio» Presieduta da Simona Ravizza, è stata presentata nell’istituto comprensivo di viale Regina Margherita. Il 17 giugno incontro aperto a tutti i genitori. «La creazione dell’associazione genitori è un impegno che abbiamo preso nei confronti della scuola che ringraziamo per averci sostenuto».

«L’obiettivo principale è quello di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma ed essere quindi strumento di sostegno e promozione alle iniziative proposte e realizzate da tutti i genitori in favore del nostro istituto comprensivo». È quanto dichiara Simona Ravizza, presidente della neonata associazione genitori dell’Istituto comprensivo “Rodari” di Macherio che si è presentata al plesso di viale Regina Margherita giovedì 3 giugno.

I fondatori sono Francesco Baldo, Luigi Carli, Valeria Cassanmagnago, Fabio D’addetta, Jessica Doni, Desirée Perino, Simona Ravizza, Sergio Resnati, Chiara Trabattoni e Maria Siddi. «La creazione dell’associazione genitori è un impegno che abbiamo preso nei confronti della scuola che ringraziamo per averci sostenuto in questo percorso- aggiunge Ravizza - il prossimo incontro aperto a tutti i genitori si terrà il 17 giugno, alle 21, in biblioteca a Macherio, dove presenteremo la neonata associazione a tutti».

