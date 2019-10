Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Soccorsi in ambulanza - foto d’archivio

Macherio, malore al mercato: muore donna di 64 anni Non ce l’ha fatta la donna di 64 anni che giovedì mattina si è sentita male mentre si trovava al mercato di Macherio. Funerali sabato in paese.

Non ce l’ha fatta la donna di 64 anni che giovedì mattina si è sentita male mentre si trovava al mercato di Macherio. Trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza è deceduta poco dopo al nosocomio. Le condizioni erano da subito apparse molto critiche ai soccorritori. Era residente a Macherio.

Si è accasciata a terra poco prima delle 10 del mattino in via Donizetti . Chi era nei pressi ha immediatamente lanciato l’allarme. Dopo la chiamata al 118 sul posto sono accorsi i volontari della Croce Bianca di Besana Brianza e dell’automedica. La donna, secondo quanto si è appreso, cadendo avrebbe battuto la testa perdendo i sensi. Poi il trasporto d’urgenza a Monza e il decesso. I funerali sono stati fissati per sabato 19 ottobre, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Macherio.

