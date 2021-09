Macherio: incidente tra due auto alla Bareggia, una si capovolge su un fianco Lievi ferite per una 25enne soccorsa e portata in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale.

Incidente tra due auto in via San Carlo, a Macherio, e uno dei due mezzi finisce su un fianco. Il sinistro è avvenuto lunedì 27 settembre, intorno alle 9.30, nella frazione di Bareggia. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale che si è recata sul posto unitamente ai soccorsi.

I volontari della Croce Bianca di Besana Brianza hanno prestato le cure del caso ad una 25enne, conducente del mezzo che ha avuto la peggio nell’accaduto, le cui condizioni non sono per fortuna apparse serie (è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde). In attesa dell’ambulanza, alcuni testimoni presenti in zona si sono mobilitati per accertarsi delle condizioni della giovane coinvolta nel sinistro.

