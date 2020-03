Macherio: il ristorante si mette a disposizione degli operatori sanitari impegnati nell’emergenza Coronavirus Nuova iniziativa solidale del ristorante La Filanda di Macherio di chef Cristian Benvenuto: piatti caldi per gli operatori sanitari che si stanno occupando dell’emergenza coronavirus e non hanno il tempo di cucinare.

Piatti caldi per gli operatori sanitari che si stanno occupando dell’emergenza coronavirus e non hanno più tempo neanche per prepararsi da mangiare. Li mette a disposizione il ristorante “La Filanda” di Macherio di chef Cristian Benvenuto - non nuovo a iniziative benefiche e di solidarietà - che lo ha comunicato così: «In questo momento di difficoltà ci sentiamo in dovere di dare il nostro supporto per quello che possiamo. Per tutti gli operatori sanitari che in questo momento stanno facendo orari davvero importanti e che stanno donando tutta la loro professionalità a tutti noi con tutte le difficoltà del caso abbiamo deciso di mettere a disposizione dei piatti caldi offerti interamente da noi, telefonando al nostro ristorante. Vi faremo trovare pronto un piatto caldo da poter portare a casa in modo che possiate riposare, rifocillarvi, e non dovervi mettere a cucinare. Questo è quello che possiamo fare per voi anche se non è nulla rispetto a quello che voi fate tutti i giorni per noi. Ma credo che in momenti di difficoltà la nostra unione possa essere l’arma più forte».

Sulla pagina facebook il numero di telefono da contattare per mettersi in contatto con lo staff: 039 2011030 che, ha ricordato lo chef, risponde (per quanto possibile) anche fuori dagli orari.

IL POST DI CHEF BENVENUTO

