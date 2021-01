Macherio: i bambini della primaria scaldano il cuore di PizzAut Un progetto dei bambini della primaria di Macherio per scoprire il mondo del progetto PizzAut. In attesa di potersi incontrare, le parole del fondatore Acampora: «Dovremmo far governare il mondo ai bambini».

L’abbraccio degli studenti della scuola primaria Manzoni e della scuola secondaria Leopardi di Macherio ai ragazzi di PizzAut. Attraverso un progetto semplice, ma altrettanto ricco e, soprattutto, speciale. La proposta di PizzAut è ormai celebre e mette al centro l’inclusione attraverso la pizza.

GUARDA Le foto di PizzAut all’ospedale San Gerardo di Monza

Per gli studenti è stata un’occasione per riflettere sulla diversità e sulla bellezza dell’incontro con gli altri. Sull’accettare i propri limiti e scoprire il bello che è in ciascuno di noi. Una bellezza che, se condivisa, se giocata nell’apertura dell’incontro, diventa una ricchezza unica e per tutti. I bambini e ragazzi hanno prodotto lavori colorati, significativi che mettono al centro l’inclusione.

Un collage di disegni con un unico stesso filo, rosso, come la bellissima maglietta di PizzAut che gli insegnanti hanno avuto il privilegio di indossare per l’occasione. «Certo, alla fine del progetto, sarebbe stato bello mangiare tutti insieme una bella pizza fatta dai ragazzi del ristorante, ma l’appuntamento è solo rimandato. PizzAut nutre l’inclusione. E tutti noi siamo molto affamati!» il messaggio delle scuole di Macherio.

«Diventare il disegno di una bambina non ha prezzo... Grazie Viola, hai scritto una cosa bellissima: non ha importanza se siamo diversi, quello che conta è stare insieme. - ha commentato tra l’altro il fondatore di PizzAut, Nico Acampora - Dovremmo far governare il mondo ai bambini. Viola spero di poterti conoscere presto insieme a tutti di ragazzi di PizzAut. PS. Grazie anche perché mi hai disegnato molto più bello di quanto sia nell realtà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA