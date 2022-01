Macherio: gli alunni del Rodari alla scoperta dello spazio con Yann Chavance Gli studenti dell’istituto Rodari di Macherio in collegamento con il giornalista e divulgatore scientifico Yann Chavance per parlare di presente e futuro della ricerca astrofisica nel progetto “Spazio a Macherio!”.

L’istituto Rodari di Macherio tocca il cielo con un dito. Potremmo dire così stando alle esperienze pensate per e vissute dagli studenti nell’ambito del progetto “Spazio a Macherio!” in preparazione di un evento eccezionale della prossima primavera.

Venerdì 28 gennaio, Yann Chavance, giornalista scientifico indipendente di origine francese, che ha preso parte a diverse spedizioni, è stato intervistato, online e in lingua francese, da alcuni alunni della secondaria “Leopardi” relativamente a una missione a cui ha partecipato e che gli ha permesso di trascorrere alcuni giorni su Clipperton, isola di possedimento francese sperduta nell’oceano Pacifico; si tratta, più precisamente, dell’atollo più isolato del pianeta Terra. L’incontro era destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria Leopardi, ma chiunque ha potuto assistere seguendo la diretta streaming. L’iniziativa speciale, curata dal docente di francese, Gianni Nava, ha consentito agli studenti di dialogare con il giornalista scientifico che ha risposto alle tante e curiose domande formulate dai tre studenti, uno rappresentante delle tre classi terze.

L’evento, che come detto rientra nell’ambito del progetto “Spazio a Macherio!”, fa seguito alla lezione in presenza tenuta da Gianpietro Ferrario del gruppo astrofili Deep Space di Lecco, per gli studenti della scuola secondaria e per gli alunni delle classi quinte delle primarie Manzoni e Rodari e alla videoconferenza di Galletta, astrofisico dell’università degli studi di Padova dal titolo “Figli della propria Terra”, incontro destinato agli alunni di tutte le classi della scuola secondaria Leopardi. Scuola che sarà una delle otto d’Italia ad avere l’onore di un collegamento (contatto radio) con lo spazio: AstroSamantha in primavera stabilira’ infatti il collegamento con l’istituto Rodari di Macherio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA