Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Macherio, il capogruppo FdI Silvano Resnati (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Macherio, esenzione Imu per anziani e disabili ricoverati: proposta di Fratelli d’Italia approvata in consiglio comunale Emendamento al bilancio previsionale 2020/2023 approvato dalla massima assise. Saranno una trentina le persone anziane interessate da questa proposta. «Il consiglio ha dato prova di sensibilità» dice il capogruppo di FdI, Silvano Resnati.

Anziani e disabili esentati dal pagamento di Imu, dell’unità immobiliare in loro possesso, quando acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero e sanitari a seguito di un ricovero permanente. È la richiesta formulata da Fratelli d’Italia di Macherio in un emendamento al bilancio previsionale 2020/2023 che il consiglio comunale ha approvato. Saranno una trentina le persone anziane interessate da questa proposta.

L’agevolazione è valida a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata e, in caso di più unità immobiliari di proprietà, l’esenzione è applicata ad una sola di queste. «Accogliendo questa proposta il consiglio comunale dà prova di sensibilità verso chi è debole ed anche un piccolo aiuto economico» ha commentato il capogruppo di FdI, Silvano Resnati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA