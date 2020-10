Macherio, don Matteo positivo al coronavirus e ricoverato Don Matteo Vasconi, coadiutore parrocchiale a Macherio, è ricoverato in ospedale per coronavirus. Lo ha detto il parroco della Comunità pastorale Maria Vergine Madre dell’Ascolto, don Ivano Spazzini, durante la messa.

Don Matteo Vasconi, coadiutore parrocchiale a Macherio, è ricoverato in ospedale per coronavirus. Accusa febbre e una lieve polmonite A renderlo noto ufficialmente è stato il parroco della Comunità pastorale Maria Vergine Madre dell’Ascolto, don Ivano Spazzini, durante la messa. Da domenica il sacerdote, classe 1986, è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Don Matteo ha fatto il suo ingresso ufficiale nella comunità pastorale di Biassono, Macherio e Sovico domenica 4 ottobre.

