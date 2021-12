Macherio: 8 dicembre con l’obbligo di mascherina all’aperto, ordinanza per il Christmas village di via Milano Il sindaco di Macherio ha firmato l’ordinanza per l’obbligo di mascherina all’aperto valida per mercoledì 8 dicembre dalle 8 alle 23 negli spazi del Christmas village in via Milano.

Obbligo d’indossare le mascherine anche all’aperto, dalle 8 alle 23 di mercoledì 8 dicembre, sul primo tratto di via Milano e sull’intera superficie del parcheggio di via Milano a Macherio: aree che saranno interessate da una manifestazione natalizia. Il sindaco Mariarosa Redaelli ha firmato l’ordinanza contingibile ed urgente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 e a tutela della salute pubblica.

Il primo cittadino, in previsione dell’afflusso di visitatori in via Milano per l’8 dicembre, data scelta per lo svolgimento di eventi natalizi (“Christmas Village”), con la derivante difficoltà nel garantire un adeguato distanziamento interpersonale, ha deciso che nell’area interessata dalla manifestazione (in via Milano, dall’interazione con via Roma all’intersezione con via Mascagni e su tutto il parcheggio di via Milano) è fatto obbligo a chiunque di indossare anche all’aperto i dispositivi di protezione individuale. L’inosservanza agli obblighi e alle prescrizioni sarà punita con una sanzione che va da 400 a 1000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA