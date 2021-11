Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lutto a Lesmo: è morto Angelo Viganò, storico presidente della Raselp È morto a Lesmo Angelo Viganò, storico presidente dell’associazione Raselp di Peregallo.

Lesmo e soprattutto Peregallo perdono lo storico presidente della Raselp, Angelo Viganò. L’uomo, 76 anni, si è spento nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 novembre dopo una battaglia contro un brutto male. Viganò era molto conosciuto in paese soprattutto per aver fondato nel lontano 1975 l’associazione sportiva e culturale peregallese Raselp di cui era il massimo esponente da 46 anni. Grazie alla sua tenacia e al suo impegno nella frazione lesmese ogni anno venivano organizzati la Primavera Peregallese e la tombolata di Sant’Antonio. Per tanti anni è stato anche un insostituibile volontario della parrocchia e dell’oratorio di Peregallo. Viganò lascia la moglie Sandra, la figlia Serena, il genero Ivan e la nipotina Giorgia. I funerali si svolgeranno nella chiesa dell’annunciazione lunedì pomeriggio, 8 novembre, alle 14.30.

Un lutto che colpisce la comunità a pochi giorni di distanza da un’altra perdita dolorosa, quella di Antonella Martinelli.

