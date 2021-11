Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Lesmo Antonella Martinelli (Foto by Michele Boni)

Lesmo dice addio alla storica barista Antonella “Anto” Martinelli del centralissimo “Bar Manzoni” È stata trovata morta, probabilmente colpita da un malore, nella sua abitazione. Aveva 62 anni. Era tra i membri fondatori del Carpe Diem

Lesmo piange la storica barista Antonella Martinelli del Bar Manzoni in pieno centro e tra i membri fondatori del Carpe Diem per tutti chiamata affettuosamente Anto. La donna 62enne è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione mercoledì sera, 3 novembre, da una parente. La causa del decesso è stata probabilmente un malore improvviso.

Da quando era rimasta vedova, nel 2004, del marito Eliano Bosio, viveva da sola. Gli amici. che molto spesso la vedevano passeggiare per il centro di Lesmo. non avendo più sue notizie mercoledì hanno lanciato l’allarme e hanno contattato una parente che aveva le chiavi della sua abitazione.

«Era una donna molto allegra – hanno fatto sapere dal bar Manzoni -. Ci aveva sempre aiutato molto». Da quando era cominciata la pandemia non era più dietro il bancone del locale di Marco Mantova, ma continuava comunque a frequentare il bar e gli esercizi commerciali del centro fermandosi a parlare con i vecchi clienti a cui preparava centinaia e centinaia di caffè, tè e cappuccini ogni mattina. Era anche una componente storica dell’associazione Carpe Diem, che organizza ogni estate la Festa della Birra al PalaIlpra.

«La scomparsa di Antonella è stata veramente improvvisa non ce l’aspettavamo assolutamente – ha commentato il presidente del sodalizio Giuseppe Mariani -. Siamo chiaramente scioccati, ma cercheremo di promuovere un evento appena si potrà per ricordare sia lei che il nostro ex presidente Marco Morari, venuto a mancare più di un anno fa. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia». I funerali si terranno sabato 6 novembre alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta.

