Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L’Unione Nazionale dei Cavalieri d’Italia da donato dieci ulivi a Carate Brianza: «Simbolo di pace» «Sono un simbolo di pace»: l’Unione Nazionale dei Cavalieri d’Italia sezione di Monza e Brianza ne ha donati dieci al Comune di Carate Brianza.

Dieci ulivi in dono come simbolo di pace. Sono stati consegnati lo scorso fine settimana in villa Cusani all’amministrazione comunale di Carate dall’Unione Nazionale dei Cavalieri d’Italia sezione di Monza e Brianza.

«È un graditissimo dono. Ringraziamo il presidente Alessio Varisco per l’attenzione che la sua Associazione ha riservato al nostro territorio», hanno commentato il sindaco Luca Veggian e l’assessore all’Ambiente Fabio Cesana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA