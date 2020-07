Lunedì i funerali di Sibilla Giardina, poi una messa con diretta internet per ricordarla

Sibilla Giardina, 25 anni, morta in Polonia per un incidente aereo e la cerimonia aperta a pochissime persone. Ma poi anche una funzione in chiesa a Seregno sabato 1 agosto per amici e conoscenti. Con streaming per chi, dall’altra parte del mondo, ha avuto modo di conoscerla e apprezzare la sua solarità.