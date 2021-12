Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Luminarie a led senza marchio Ce e cuffie con finto marchio “Apple”: sequestri e denunce della Finanza a Monza e Arcore Operazione dei Finanzieri del Comando provinciale di Monza e Brianza partita da un controllo presso un operatore commerciale di Arcore, gestito da cittadini di etnia cinese. La merce sul mercato avrebbe potuto fruttare 100mila euro.

Oltre 12mila luminarie natalizie a led senza marchiatura CE né la prescritta dichiarazione di conformità UE con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni e un centinaio di cuffie auricolari: “dai preliminari accertamenti svolti sul posto - contraffatte, riproducendo fedelmente la foggia ed i segni distintivi depositati, per analoghi dispositivi, dal noto marchio “Apple””.

Si tratta di quanto scoperto dai Finanzieri del Comando provinciale di Monza e Brianza durante un controllo presso un operatore commerciale di Arcore, gestito da cittadini di etnia cinese.

Controllo Gdf nel magazzino (foto Gdf)

Successive investigazioni, “svolte mediante riscontri di natura documentale e sopralluoghi”, hanno portato le Fiamme gialle brianzole a ricostruire la filiera di approvvigionamento: è stata quindi individuata una presunta società fornitrice, con magazzino a Monza ed amministrata da altri cittadini sinici, dove i militari hanno rinvenuto altre 22.000 cuffie auricolari che da una prima analisi sembrerebbero verosimilmente contraffate.

Si tratta di merce, secondo quanto appurato dalla Finanza, destinata a finire sul mercato “anche attraverso la Grande Distribuzione Organizzata”: le migliaia di articoli sono state immediatamente sottoposte a sequestro e gli amministratori delle due società deferiti alla Procura della Repubblica di Monza per i reati di contraffazione, ricettazione e frode in commercio, oltre che segnalati alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi per l’applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità.

L’intero stock se immesso sul mercato del consumo, secondo quanto stimato dalle Fiamme gialle avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro, “costituendo un concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini anche in considerazione della sua natura e per l’utilizzo a stretto contatto con la persona”.

Controllo Gdf nel magazzino (foto Gdf)

