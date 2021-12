Luca Travaglini è l’Italian Tech Person 2021: ha fondato la fattoria verticale Planet Farms di Cavenago Brianza Luca Travaglini, co-fondatore della fattoria Planet Farms di Cavenago Brianza, è stato nominato Italian Tech Person 2021.

Luca Travaglini, cofondatore e co-ceo della fattoria verticale Planet Farms a Cavenago Brianza , che produce cibo sano e sostenibile, è la Italian Tech Person of the Year, ovvero la persona che nel 2021 ha utilizzato la tecnologia nel modo migliore per realizzare il suo sogno e creare un impatto positivo sulla società. Ha 42 anni, è figlio di imprenditori (il nonno nel 1948 ha industrializzato il processo di asciugatura e stagionatura dei salumi), unaurea in Bocconi, esperienze in Ernst & Young e poi nel settore alimentare, lavorando per l’azienda di famiglia.

Il premio è stato consegnato al termine dell’evento organizzato dall’associazione 2031 - ex Premio Gaetano Marzotto - in collaborazione con Italian Tech, l’hub del gruppo GEDI dedicato ai temi di tecnologia, futuro e innovazione. Proprio il direttore di Italian Tech, Riccardo Luna, ha condotto insieme a Cristiano Seganfreddo, presidente di 2031 ed Eleonora Chioda, direttrice di Millionaire, la serata che si è svolta alla Triennale di Milano a cui ha partecipato anche Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. «Siamo davanti alla più alta concentrazione per metro quadrato di innovazione al mondo - ha detto Seganfreddo -. Startupper, investitori, giornalisti: un pubblico che rappresenta l’Italia perché l’Italia è una startup nation».

L’award consegnato a Milano è stato l’atto conclusivo di un 2021 in cui Italian Tech - nato lo scorso 24 maggio - ha seguito e promosso le idee di chi è già nel futuro: dagli under 30 protagonisti dell’evento Next Gen It del giugno scorso fino agli startupper che hanno partecipato - insieme a Elon Musk e John Elkann - all’Italian Tech Week che si è svolta a Torino lo scorso settembre.

