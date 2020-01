Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lotteria Italia, la Brianza si consola con cinque premi da 20mila euro La Brianza si consola con i premi di terza categoria della Lotteria Italia: cinque biglietti da 20mila venduti in provincia di Monza.

La Brianza si consola con i premi di terza categoria della Lotteria Italia. Se i 5 milioni di euro del primo premio sono andati a Torino e solo Erba ha festeggiato un premio di prima categoria con un biglietto da 500mila euro, diversi dei centottanta premi da 20mila euro sono piovuti in provincia di Monza.

Biglietti vincenti di terza categoria sono stati venduti a Caponago (P 317081), Muggiò (L 27293), Varedo (F 297635), Seveso (C 31354) e Paderno Dugnano (F 305210).

In tutto in Lombardia la Lotteria Italia ha portato 1.180.000 euro: il premio di prima categoria da 500mila euro centrato ad Erba, uno da 100mila euro a Pavia e 29 da 20mila. Singolare quello che è successo a Ferno, in provincia di Varese, dove due vincite da 20mila euro sono state centrate con due biglietti dello stesso blocchetto. I numeri di serie distano infatti solo 5 unità: il primo è P474343 ed il secondo P474343. A secco di vincite Lodi, Mantova e Sondrio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA