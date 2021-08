L’osteopatia per gli amici cani, il manuale pratico che sostiene Enpa Monza e Brianza Scritto da Corrado Comunale, che divide la sua vita con Lamù e Leon, due pit bull, e Hel, una piccola meticcia strappata a una vita di maltrattamenti, dà nozioni anche a chi si avvicina per la prima volta alla pratica.

Un libro per illustrare che l’osteopatia non è solo un trattamento per umani, ma anche per i nostri più fedeli amici a quattro zampe. Corrado Comunale, fisioterapista e osteopata che solitamente lavora con “bipedi” ha scritto un libro riguardante i “Fondamenti e basi di terapia manuale osteopatica in ambito cinofilo. Spunti per il trattamento conservativo e in ambito sportivo”, pubblicato da Lfa Publisher.

Il libro di Comunale

Centodue pagine corredate di illustrazioni a colori per sviluppare una serie di argomenti tecnici affrontati in modo sintetico e semplificato per essere accessibili sia a persone già esperte sia al lettore di ogni giorno che si avvicina per puro interesse culturale o perché interessato a intraprendere questa professione. Appassionato cinofilo, Comunale divide la sua vita con Lamù e Leon, due pit bull, e Hel, una piccola meticcia strappata a una vita di maltrattamenti. La sua esperienza quotidiana lo ha spinto a scrivere questo manuale con l’intento di fornire degli strumenti di “scambio” alternativi al classico gioco o passeggiata.

Il libro ha finalità benefiche: le royalties sulla vendita saranno devolute all’Enpa di Monza e Brianza. Prima di acquistare il libro ci vuole un po’ di pazienza: il volume uscirà il 25 agosto e verrà distribuito dal giorno successivo. Con un piccolo contributo di 15,00 euro (prezzo di copertina) si potranno aiutare tutti gli ospiti della struttura di via San Damiano gestita da Enpa Monza Brianza

© RIPRODUZIONE RISERVATA