L’oro rosso dei campi nel Parco Colli Briantei: c’è lo zafferano “you pick”, da raccogliere e portare a casa Tra Camparada e Usmate Velate c’è il campo dei Mastri speziali di Zafferanza, i produttori artigiani del prezioso fiore di zafferano. Quest’anno l’esperienza “you pick”, finché dura la fioritura, per coinvolgere il territorio.

Negli ultimi giorni sono passate scolaresche, coppie, famiglie con bambini. Tutti incuriositi da un’avventura a due passi da casa, per scoprire e raccogliere uno dei fiori più preziosi che la natura possa offrire. Raccogliere e portare a casa. Ci sono state state anche la caccia al tesoro, che torna per il lungo fine settimana dell’1 novembre, e anche l’animazione con le bolle di sapone del mago Crispi. Al centro sempre lui.

(Foto by Chiara Pederzoli)

«È un fiore proprio bello, che fa innamorare. Perché ti sfida sui suoi ritmi e noi lo coltiviamo nella speranza di fare qualcosa di speciale». La dichiarazione d’amore di Ivan Lalli per il campo di zafferano che da ormai più di dieci anni coltiva insieme al socio Matteo Bartolini lascia intuire la passione.

Ma è al confine tra Camparada e Usmate Velate, dove le colline del Parco Colli Briantei sono Cascina Valmora, che si capisce tutto. Perché dietro al ritmo delle stagioni ci sono studio e applicazione, ricerca e testardaggine, voglia di stravolgere una attività manuale attraverso una sfida tecnologica che possa migliorare la qualità del lavoro e della fatica da cui comunque non si può prescidere. È la sfida dei Mastri Speziali di Zafferanza.

(Foto by Chiara Pederzoli)

Ottobre è il mese della fioritura, che quest’anno è iniziata in ritardo e per questo sarà ancora possibile raccogliere 100 fiori per produrre a casa circa 0,55 grammi di zafferano di qualità a kilometro zero: pistilli (che sono tre a fiore), polline e fiori da essiccare in forno e utilizzare in cucina, senza buttare niente, secondo i preziosi consigli dei mastri. Petali a temperatura bassissima e poi conservati per decorare i piatti, polline e pistilli a 70 gradi. Saranno i pistilli a tornare protagonisti una volta reidratati, un puré da colorare e insaporire o un cocktail invece è nel destino del polline. Informazioni e consigli da raccogliere insieme ai fiori.

Al campo ci sono Ivan (35 anni) e Matteo (32), ma anche le loro famiglie e spesso gli amici: perché il lavoro viene condiviso. Ora l’attenzione è sui fiori e sull’accoglienza di chi fa la gita “you pick” (proprio come i tulipani). Ma il lavoro dura ovviamente tutto l’anno.

(Foto by Chiara Pederzoli)

«Siamo in questa avventura dal 2010 - racconta Lalli - Dopo la laurea lavoravamo la terra degli altri e ci era venuta voglia di vedere un frutto tutto nostro. Abbiamo trovato uno spazio in Brianza e quando abbiamo scelto lo zafferano è stato amore: è difficile da gestire, la storia lo colloca in determinati luoghi - come l’Abruzzo - dove è rimasto e anzi rischia di scomparire. Mentre in Lombardia dove il risotto giallo è tradizione è raro. Costa fatica, ma ripaga con la capacità di creare legami solidi. E lo chiamano ”spezia del buonumore” per le proprietà che aiutano anche il sistema nervoso. Ora per noi la sfida è mettere a punto un protocollo di coltivazione per permetterci di essere competitivi con i prezzi esteri. È l’oro rosso e accelerare lo sviluppo tecnologico può introdurre anche un margine per accogliere lavoratori di categorie svantaggiate. Che è una delle nostre ambizioni».

Come le collaborazioni che hanno dato vita a una serie di prodotti che, oltre ai pistilli di zafferano già lavorato, mettono in fila birra, salame e biscotti sempre a km zero. O ai legami da creare con il territorio.

«Stiamo cercando di fare quello che in passato è stato per altre coltivazioni, solo con un bulbo che risponde a regole tutte sue. L’anno prossimo sarà importante: abbiamo 10mila metri quadrati di terra che rendono 3-5 kg di prodotto a seconda delle annate. La sfida è cambiare questi numeri».

Il campo “you pick” è a Cascina Valmora. La fioritura è in ritardo e continua oltre la fine del mese. Le info su orari e attività sono sui social (facebook e instagram)

