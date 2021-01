L’oratorio di Carnate lancia una sfida: cercare un motivo per dire grazie al 2020 La proposta è stata lanciata sui social: cercare un motivo per dire grazie all’anno che si è appena concluso, il 2020. L’idea è dell’oratorio di Carnate: ecco come fare per partecipare.

Il 2020 è stato l’anno che tutti sappiamo. Ma l’oratorio di Carnate ha voluto lanciare un’iniziativa per cercare di trovare almeno un motivo per dire grazie all’anno appena trascorso. La parrocchia carnatese ha infatti avviato una campagna sui propri canali social denominata “#365grazie”, invitando i propri fedeli a partecipare spiegando: «Con l’inizio del 2021 vogliamo provare a raccogliere pensieri, parole e motivi per ringraziare questo anno appena concluso: non un anno da dimenticare ma un anno da ricordare». Per partecipare all’invito è possibile mandare il proprio messaggio tramite email all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Con l'inizio del 2021 vogliamo provare a raccogliere pensieri, parole e motivi per ringraziare di questo anno appena concluso: non un anno da dimenticare ma un anno da ricordare. Pubblicato da Oratorio Carnate su Venerdì 1 gennaio 2021

Le riflessioni ricevute verranno poi pubblicate sul sito www.oratoriocarnate.altervista.org, così da creare una sorta di collage di ringraziamenti positivi ed iniziare al meglio il 2021. Alla chiamata dell’oratorio brianzolo, partita da poco, hanno già risposto alcune decine di persone. C’è chi ha voluto ringraziare medici e personale sanitario, chi invece ha ringraziato il 2020 per avergli permesso di riscoprire le bellezze del proprio paese durante i periodi di lockdown, oppure chi ha inviato il proprio grazie per aver guadagnato una maggior sensibilizzazione alla condivisione dei sentimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA