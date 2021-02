L’onorevole Capitanio “benedice” Roncello: «Questa giunta spazza via anni di immobilismo» Visita dell’onorevole leghista Capitanio a Roncello, dove ha incontrato la giunta del sindaco Pulici: «Spazzerà via anni di immobilismo»

Visita d’eccezione per il comune di Roncello. Sabato 6 febbraio, infatti, l’amministrazione ha accolto al palazzo lunale l’onorevole della Lega, Massimiliano Capitanio. Diversi i temi affrontati durante l’incontro, come riferito in un post pubblicato sulla sua pagina social dallo stesso Capitanio: «Stimolante e interessante mattinata di lavoro e di confronto con la giunta di Roncello e con il sindaco Cristian Pulici, che guida una squadra piena di entusiasmo, progetti e concretezza. Scuola, viabilità, cura dell’ambiente e del verde, innovazione sono al centro di progetti che vedranno la luce tra pochi mesi dopo anni di immobilismo - si legge -.Piena disponibilità a dare supporto all’amministrazione comunale per portare la fibra ottica in paese, nelle scuole e nella zona industriale e per i progetti di educazione civica ed educazione alla cittadinanza digitale per bambini e ragazzi».

