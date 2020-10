L'autodichiarazione per gli spostamenti in Lombardia

Lombardia: l’autodichiarazione per gli spostamenti dalle 23 alle 5 - CLICCA QUI Dalle 23 di giovedì 22 ottobre, fino al 13 novembre, chi si sposterà in provincia di Monza e Brianza e in Lombardia deve autocertificare il motivo come previsto dall’ordinanza regionale.

Dalle 23 di giovedì 22 ottobre, fino al 13 novembre, chi si sposterà in Lombardia, e in provincia di Monza e Brianza, deve autocertificare il motivo come previsto dall’ordinanza regionale che limita gli spostamenti dalle 23 alle 5 per cercate di arginare la seconda ondata pandemica da Covid-19.

Il modulo di autodichiarazione è questo (da editare o stampare) e potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti (vale anche per le regioni Campania e Lazio che hanno assunto uguale provvedimento).

Il ministero dell’Interno fa sapere che l’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

