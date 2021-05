Logo del comune di Usmate sui social, il sindaco Mandelli diffida ad utilizzarlo «Non sono canali ufficiali gestiti dal Comune di Usmate Velate, né sono mai stati autorizzati dall’Ente - dice il sindaco - Invito gli amministratori a eliminare ogni riferimento che possa creare una sovrapposizione»

La comunicazione ufficiale del Comune di Usmate Velate passano solamente dai canali dell’ente: occhio quindi a chi, non autorizzato, utilizza il logo del Comune. A richiamare all’attenzione la cittadinanza è stato il sindaco, Lisa Mandelli, con un post pubblicato sulla pagina istituzionale: «il Comune di Usmate Velate ha attivato numerosi canali comunicativi per informarvi costantemente su quelle che sono le novità relative al nostro territorio - spiega il sindaco -. Al fianco del nostro sito internet istituzionale, avete ormai una pluralità di strumenti che vi consentono di dialogare, spesso in tempo pressoché reale, con gli uffici del nostro municipio e con gli amministratori».

Tra gli strumenti citati dal sindaco: l’App Municipium, la Newsletter Comunale, i pannelli informativi, la pagina Facebook, l’Informatore Comunale e i comunicati stampa.

Il sindaco ha poi posto l’accento su alcune pagine aperte sui social: «Sui social network sono tuttora presenti ulteriori pagine (o profili) che, pur riprendendo le notizie emesse dai canali ufficiali, non sono in alcun modo riconducibili al Comune di Usmate Velate e non riportano notizie in veste ufficiale. Tali pagine/profili, pur a volte contrassegnate da stemma o da rimandi sito comunale, non sono riconducibili al Comune di Usmate Velate, non sono canali ufficiali gestiti dal Comune di Usmate Velate, né sono mai stati autorizzati dall’Ente. Ricordo che è fatto divieto a chiunque di utilizzare senza autorizzazione lo stemma del Comune di Usmate Velate e che la nostra amministrazione comunale agirà a tutela della propria immagine e contro atti appropriativi ed utilizzi impropri, o comunque non autorizzati. Invito gli amministratori delle pagine/profili a rimuovere lo stemma comunale eventualmente utilizzato impropriamente su web, Facebook, Instagram o altro non gestito dal Comune di Usmate Velate, eliminando ogni riferimento che possa creare una sovrapposizione con l’Ente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA