Lo stilista Luciano Grella di Triuggio riceve l’Ordine al Merito della Repubblica da Mattarella Luciano Grella, stilista di Triuggio, riceverà giovedì mattina l’Ordine al Merito della Repubblica italiana conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ci sarà anche lo stilista triuggese Luciano Grella tra gli otto brianzoli che giovedì mattina ritireranno presso la sede della prefettura di Monza e Brianza l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia è in programma alle 10. Grella già in ottobre aveva ricevuto una “Menzione Speciale” all’interno del “Premio Beato Talamoni 2021 così motivata: «Icona dello stile e della moda ha creato un’attività imprenditoriale capace di dare lavoro a moltissime donne del territorio, diventate negli anni sarte e ricamatrici esperte. Si distingue per l’impegno a tramandare il patrimonio degli stilisti alle nuove generazioni che faticano ad affermarsi».

