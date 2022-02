Lo Sportello lavoro di Giussano cambia sede La giunta Citterio, a Giussano, ha deliberato di destinare una nuova sede, esclusiva, allo Sportello lavoro.

Nuova sede per lo Sportello lavoro. Il servizio, gestito in convenzione con la Provincia di Monza Brianza e il suo ente Afol Monza e Brianza (Agenzia formazione, orientamento e lavoro) e avviato in città a febbraio 2021 presso l’ex sede Asl al primo piano nella palazzina comunale “La stazione”, si sposta al piano terra in un locale precedentemente in uso all’associazione Asd gruppo sportivo giovani giussanesi. Lo ha deliberato la giunta Citterio in una delle ultime sedute. La nuova sede, come precisato nel documento, risulta più adeguata per lo svolgimento del servizio, essendo ubicata al piano terra, in una porzione di immobile senza barriere architettoniche e in prossimità dei servizi accessibili alle persone con disabilità. Inoltre, la scelta di destinare allo sportello lavoro uno spazio esclusivo, e non più in condivisione con altri servizi offerti dai servizi sociali, consente di articolare gli orari di attività e di apertura al pubblico in modo più flessibile e più consono alle esigenze del servizio stesso.

