Litigano ubriachi alla stazione di Seveso: due denunce per rissa Due uomini sono stati denunciati per rissa e un terzo è in corso identifiazione grazie alle indagini in corso: stavano litigando ubriachi alla stazione di Seveso e sono scappati alla vista dei carabinieri.

Erano ubriachi e stavano litigando alla stazione di Seveso. Per questo intorno alle 20 di domenica è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Alla vista dei militari le tre persone, tutte di origine straniera, hanno cercato la fuga: uno ci è riuscito, gli altri due sono finiti al comando e denunciati per rissa. Nei guai due marocchini, un operaio di 48 anni residente a Meda e un quarantenne di Seveso, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per reati relativi all’immigrazione clandestina.

Le indagini sono in corso anche per identificare il terzo soggetto.

