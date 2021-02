Lite tra un uomo e una donna Monza, lei finisce in ospedale Un uomo e una donna senza fissa dimora sono stati protagonisti di una lite in via Della signora a Monza. La donna si è anche procurata una ferita a una mano e per questo motivo è finita in ospedale. Sono intervenuti gli agenti della polizia di stato.

Una lite tra due conviventi talmente feroce da attirare l’attenzione, e la preoccupazione, di alcuni cittadini che hanno immediatamente chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Attimi di paura nella tarda serata di sabato 6 febbraio in vicolo Della signora a Monza dove è intervenuta una volante della polizia di stato. Gli agenti hanno identificato un marocchino di 38 anni e una donna bielorussa di 23 anni, noti per essere senza fissa dimora e perchè soliti stazionare sotto i portici di piazza Cambiagli La donna presentava un livido all altezza dello zigomo destro e una lacerazione lacero contusa sul dorso della mano destra.

Gli agenti della polizia hanno accertato che i due, dopo aver assunto sostanze alcoliche, hanno iniziato a litigare perché l’uomo, stando al racconto raccolto dai poliziotti, ha raccontato di avere un legame sentimentale con la donna ferita e, stanco, voleva tornare al loro giaciglio di fortuna in Cambiaghi. Al contrario la donna voleva rimanere in strada a continuare a bere. Da questa diversità di vedute è nata la lite e visto lo stato di ubriachezza della donna il marocchino ha tentato di strapparle di mano la bottiglia di vino. Nella breve collutazione, la bottiglie si vetro si è rotta contro un muretto, provocando la ferita alla mano della donna che è stata ricoverata all’ospedale San Gerardo. L’uomo è stato accompagnato in questura per accertamenti poiché già denunciato, in passato, per lesioni. La 23enne, comunque, non lo ha querelato.

