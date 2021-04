Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: via libera alla riqualificazione di piazza Libertà e del centro storico, il residente rinuncia al ricorso Un residente del centro che chiedeva una sospensiva del bando di gara per i lavori, ha rinunciato al ricorso al Tar. Il Comune ha aperto la procedura per l’affidamento dei lavori.

Nessuna sospensiva per i lavori di riqualificazione di piazza Libertà e del centro storico di Lissone. Il Comune può così procedere con il bando. Nei mesi scorsi un residente che abita proprio in centro e che chiedeva al Tar una sospensiva del bando di gara per i lavori, ha rinunciato alla richiesta.

L’amministrazione comunale di Lissone va così avanti nell’obiettivo di rendere il cuore della città un luogo rinnovato di socializzazione e incontro. Aperta infatti la procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di piazza Libertà e del centro storico, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerta: 30 aprile 2021, ore 17.

“Ci pare, anche dall’eco che la notizia della richiesta di sospensiva ha prodotto, che nessuno, a parte il ricorrente, sia contrario al progetto di riqualificazione di piazza Libertà e del centro storico - commenta l’assessore all’urbanistica, Antonio Erba - Non ho sentito o letto nessuno che abbia sostenuto che la richiesta fatta dal singolo cittadino fosse meritevole di sostegno, e questo ci conforta. L’intervento previsto è fondamentale e importante per trasformare l’attuale spianata di cemento in una piazza che potrà soddisfare le diverse esigenze della cittadinanza”.

