Lissone, vandalizzati i giochi per bambini di via Guido Sala Vandalizzati i giochi dei giardini pubblici attrezzati di via Guido Sala a Lissone in un quartiere che da tempo registra criticità legate che si ripercuotono in particolare sull’arredo pubblico.

Giardini pubblici attrezzati di via Guido Sala a Lissone nel mirino dei vandali: giochi danneggiati e i frequentatori chiedono al Comune di intervenire per porre in sicurezza l’area. La segnalazione è datata 11 gennaio, ma è solo l’ultima di una serie. Questo quartiere della città registra da tempo criticità legate a vandalismi che si ripercuotono in particolare sull’arredo pubblico e gli spazi ludici adibiti ai più piccoli all’interno dei giardini.

Tra questi, lo spazio verde di via Sala dove alcune attrezzature necessitano anche di manutenzione, ma le incursioni degli incivili non aiutano di certo. Nell’ultima settimana le famiglie sono tornate a chiedere attenzione da parte di chi di dovere, soprattutto per la sicurezza dei loro figli.

