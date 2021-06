Lissone: un pomeriggio di festa al parco inclusivo con gli Amici di Lollo Laboratori, giochi e sostegno all’associazione Amici di Lollo nel parco inclusivo di Lissone.

Un pomeriggio di festa per il parco inclusivo “Liberi Tutti”, sabato 26 giugno, insieme all’associazione “Amici di Lollo”: un pomeriggio speciale contrassegnato dai laboratori per i più piccoli oltre all’inaugurazione dell’orto urbano “Semi di Sole” in collaborazione con Mandelli creazioni floreali. Per tutto il pomeriggio mercatino delle pulci e sostegno agli “Amici di Lollo”. Tutto in ricordo di Lorenzo Bonfanti, il piccolo “Lollo” al quale ogni gesto e ogni pensiero è rivolto.

