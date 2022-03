Lissone: tornano le “Job weeks”, orientamento al lavoro per gli studenti Tornano a Lissone le Job Weeks: il palinsesto di iniziative promosse a livello regionale prevede appuntamenti lunedì 28, mercoledì 30 marzo e il 5 aprile. Due dei tre eventi si rivolgono direttamente agli studenti del Meroni, chiude un webinar.

Accompagnare gli studenti verso il mondo del lavoro: tornano a Lissone le Job Weeks. Dopo il successo della passata edizione, ecco tre nuove iniziative per parlare di lavoro, branding e curriculum con i giovani, promossa dalla Consulta Informagiovani di Anci Lombardia. Il palinsesto di iniziative promosse a livello regionale si svilupperà dal 28 marzo all’8 aprile; a Lissone la calendarizzazione prevede appuntamenti lunedì 28, mercoledì 30 marzo e il 5 aprile.

L’iniziativa, voluta dal Comune di Lissone con il suo servizio Inforientagiovani, ha come obiettivi il concreto sostegno nell’attuazione di politiche per i giovani e l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro.

Due dei tre eventi si rivolgono direttamente agli studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Giuseppe Meroni” di Lissone e si inseriscono nell’ampia attività di orientamento scolastico promossa annualmente dal Comune.

Lunedì 28 e mercoledì 30 marzo focus su la “Ricerca attiva del lavoro: skills e strategie per un ingresso efficace nel mondo del lavoro”, in cui saranno trattati diversi temi inerenti la ricerca del lavoro: la definizione dell’obiettivo professionale, l’analisi e le credenze sul mercato del lavoro, la ricerca informativa, il personal branding e il personal storytelling, il bilancio di competenze, l’allenamento delle proprie potenzialità, la stesura del curriculum vitae e la lettera di presentazione efficaci e il colloquio di lavoro.

Il 5 aprile (18.30) è previsto il terzo appuntamento dal titolo “Europa per i giovani: opportunità, esperienze e mobilità europee”: un webinar gratuito su iscrizione, rivolto ai giovani e agli operatori del territorio; l’incontro prevede la presentazione delle diverse opportunità europee dedicate ai giovani, la consegna di metodi e strumenti per l’orientamento alle possibilità di mobilità, la condivisione di opportunità di sperimentazione di attività formali, non-formali e partecipative che l’UE mette a disposizione.

“L’attività di orientamento messa in campo dal Comune di Lissone è incessante se si pensa che dal 2017 al 2022 sono state erogate 1.800 ore, in presenza o a distanza, destinate alla popolazione scolastica del nostro territorio – sottolinea Alessia Tremolada, assessore con delega alle Politiche giovanili – Attraverso le Job Weeks, che per il secondo anno ritornano a Lissone, le iniziative locali si inseriscono in un contesto regionale proseguendo nell’ottica di costruzione di una rete formativa e informativa che sta caratterizzando il nostro InforientaGiovani, di recente entrato a far parte di Talent Hub, la Piattaforma Regionale per l’Orientamento dei giovani lombardi nel mondo del lavoro”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Inforientagiovani del Comune di Lissone all’indirizzo email [email protected] o alla pagina Facebook Inforientagiovani.lissone.

