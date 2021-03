Lissone, sospeso il pagamento delle strisce blu. Niente multe per la sosta nei giorni di pulizia strade Come l’anno scorso il sindaco di Lissone Concetta Monguzzi ha disposto alcune misure per venire incontro ai cittadini. Al mercato solo banchi alimentari. Biblioteca aperta su prenotazione e con accessi contingentati

Sospensione delle strisce blu e non saranno elevate sanzioni alle auto lasciate in sosta nelle giornate e negli orari di divieto per spazzamento strade. A partire da lunedì 15 marzo, quando la Lombardia sarà in zona rossa, il Comune di Lissone adotta, come già avvenuto durante il lockdown dello scorso anno, alcune misure per andare incontro ai cittadini: sospeso il pagamento delle strisce blu e circa il divieto di sosta previsto in occasione della giornata di lavaggio strade, non saranno elevate sanzioni per chi non riuscirà a spostare la propria auto. L’appello del sindaco Concetta Monguzzi è comunque rivolto alla responsabilità. “Chiedo comunque, a chi può, di spostare l’automobile e di rispettare gli orari di lavaggio strade. La società Gelsia comunque passerà con i suoi mezzi per pulire e sanificare le strade e le piazze” afferma.

Sia al mercato del lunedì in piazza degli Umiliati, che a quelli del giovedì a Santa Margherita e del venerdì in via del Concilio, saranno sospesi tutti i banchi commerciali non alimentari.

L’accesso alle aree dei tre mercati rionali sarà vigilato per assicurare il rispetto delle disposizioni anti Covid.

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, entro estetici e parrucchieri. Chiuso il Museo d’arte contemporanea. La biblioteca civica resterà aperta solo su prenotazione e con accessi contingentati.

“E’ un grande sacrificio che viene richiesto a tutti noi, lo vivo anche io sulla mia pelle- dichiara il sindaco di Lissone - Speriamo che le vaccinazioni e la campagna vaccinale proseguano in maniera veloce”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA