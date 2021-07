Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: scontro tra due auto in viale Martiri della Libertà e una si ribalta, conducente estratto dall’abitacolo Si tratta di un 65enne, coinvolta anche una donna di 51 anni alla guida della seconda vettura. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della stazione cittadina.

Vigili del fuoco, mezzi di soccorso e forze dell’ordine in viale Martiri della Libertà, a Lissone, nel primo pomeriggio di mercoledì 28 luglio, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto e causato il ribaltamento di uno dei due mezzi.

Secondo le prime ricostruzioni, la Nissan Micra, condotta da una donna di 51 anni, in immissione su viale Martiri della Libertà, si è scontrata con una Chevrolet. Quest’ultimo veicolo si è capottato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Lissone per estrarre il conducente, un 65enne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori in codice rosso. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della stazione cittadina.

